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Tekirdağ'da Deniz Temizliği Etkinliğiyle Çevre Farkındalığı Oluşturuldu

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Tekirdağ'da gerçekleştirilen deniz temizliği etkinliğiyle çevre farkındalığı oluşturuldu. Denizden çıkarılan çöpler Rumeli İskelesi'nde sergilendi ve vatandaşlara doğanın korunması hakkında bilgiler verildi.

Tekirdağ'da "Çevre Haftası" kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla deniz dibinde yapılan temizlikte çıkarılan çöpler sergilendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğünde görevli kurbağa ve gemi adamları tarafından gerçekleştirilen etkinlikte denizde dip temizliği yapıldı.

Denizden çıkarılan lastik, ağ ve tekne parçaları, plastik, cam ve evsel atıklar Rumeli İskelesi'nde sergilendi.

Etkinlik kapsamında, iskelede açılan bilgilendirme standında vatandaşlara denizin kirletilmemesi ve doğanın korunması hakkında bilgiler verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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