Tekirdağ'da Deniz Renginin Değişimi ve Yoğun Koku Alarmı

Tekirdağ'da denizin rengi değişti, ağır koku yayıldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa sahilinde kızıl yosun, alg ve plankton patlaması nedeniyle denizin rengi değişti, bölgede yoğun ve ağır bir koku oluştu.

Marmara Denizi'nin Tekirdağ'ın Süleymanpaşa kıyılarında son günlerde kızıl yosunların yoğun şekilde biriktiği gözlemlendi. Bununla birlikte meydana gelen alg ve plankton patlaması nedeniyle deniz suyu yer yer kahverengiye döndü. Sahil boyunca ağır ve keskin bir koku hissedildi.

Çevre ekipleri sahada inceleme yaptı

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbarlar üzerine kıyı hattında incelemelerde bulundu. İlk değerlendirmelerde, sıcaklık artışı ve organik madde yoğunluğunun plankton çoğalmasını tetiklediği öne sürülüyor.