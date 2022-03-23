TEKİRDAĞ'DA DENİZ 10 METRE ÇEKİLDİ - Haberler

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TEKİRDAĞ'DA DENİZ 10 METRE ÇEKİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi plajında deniz suyu 10 metre çekildi.

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi plajında deniz suyu 10 metre çekildi. Suyun çekilmesi ile birlikte kral yolu olarak bilinen kayalıklar gün yüzüne çıktı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde bulunan halk plajında deniz suyu 10 metre çekildi. Deniz suyunun çekilmesiyle birlikte, kral yolu olarak bilinen kayalıkların su yüzüne çıktığı görüldü.Uzmanlar suyun çekilmesinin mevsimsel olay olduğunu belirtti.(DHA)

TEKİRDAĞ'DA DENİZ 10 METRE ÇEKİLDİ

TEKİRDAĞ'DA DENİZ 10 METRE ÇEKİLDİ

TEKİRDAĞ'DA DENİZ 10 METRE ÇEKİLDİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tekirdağ, Güncel, Haberler

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