TEKİRDAĞ'da DEAŞ üyesi yakalandı
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TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde terör örgütü DEAŞ içerisinde silahlı eylemlere katıldığı belirtilen Suriye uyruklu Ş.E., yakalandı.
TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde terör örgütü DEAŞ içerisinde silahlı eylemlere katıldığı belirtilen Suriye uyruklu Ş.E., yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü çalışmada örgüt içerisinde silahlı eylemlere katıldığı tespit edilen ve örgütün sözde bayrağı önünde fotoğrafları bulunan Ş.E.'nin Marmaraereğlisi ilçesinde olduğu belirlendi. Ş.E., bulunduğu adreste polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Suriye uyruklu Ş.E., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel