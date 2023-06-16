Tekirdağ'da DEAŞ üyesi yakalandı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde geçmiş dönemde Suriye'de DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği şeklinde bilgiler bulunan ve DEAŞ terör örgütünün sözde bayrağı önünde fotoğrafları olduğu tespit edilen şahıs yakalandı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde geçmiş dönemde Suriye'de DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği şeklinde bilgiler bulunan ve DEAŞ terör örgütünün sözde bayrağı önünde fotoğrafları olduğu tespit edilen şahıs yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi çalışmalarını sürdürüyor. DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda, hakkında geçmiş dönemde Suriye'de DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği şeklinde bilgiler bulunan ve terör örgütünün sözde bayrağı önünde fotoğrafları olduğu tespit edilen şahsa operasyon düzenlendi. Marmaraereğlisi ilçesinde yapılan planlı operasyonda yakalanarak gözaltına alınan Ş.E., emniyet müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanması sonrası Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. - TEKİRDAĞ