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Tekirdağ'da DEAŞ üyesi yakalandı

Tekirdağ'da DEAŞ üyesi yakalandı

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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde geçmiş dönemde Suriye'de DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği şeklinde bilgiler bulunan ve DEAŞ terör örgütünün sözde bayrağı önünde fotoğrafları olduğu tespit edilen şahıs yakalandı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde geçmiş dönemde Suriye'de DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği şeklinde bilgiler bulunan ve DEAŞ terör örgütünün sözde bayrağı önünde fotoğrafları olduğu tespit edilen şahıs yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi çalışmalarını sürdürüyor. DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda, hakkında geçmiş dönemde Suriye'de DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği şeklinde bilgiler bulunan ve terör örgütünün sözde bayrağı önünde fotoğrafları olduğu tespit edilen şahsa operasyon düzenlendi. Marmaraereğlisi ilçesinde yapılan planlı operasyonda yakalanarak gözaltına alınan Ş.E., emniyet müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanması sonrası Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tekirdağ Suriye Güncel Haberler

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