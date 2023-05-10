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Tekirdağ'da DEAŞ şüphelisi yakalandı

Tekirdağ'da DEAŞ şüphelisi yakalandı

Güncel Haberler

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde terör örgütü DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde terör örgütü DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin önlenmesi ve deşifresine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, bu kapsamda örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen Afganistan uyruklu A.K'nin Kamaradere Mahallesi'nde yaşadığını tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

Marmaraereğlisi Tekirdağ Güncel Haberler

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