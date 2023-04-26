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Tekirdağ'da DEAŞ şüphelisi yakalandı

Tekirdağ'da DEAŞ şüphelisi yakalandı

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde terör örgütü DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde terör örgütü DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin önlenmesi ve deşifresine yönelik çalışma yaptı. Ekipler, bu kapsamda örgüte müzahir haber ajanslarının internet siteleri tarafından paylaşılan videolarda görülen şüphelilerden Suriye uyruklu S.H'nin (47) Çerkezköy ilçesinde yaşadığını belirledi.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel

Çerkezköy Tekirdağ Güncel Haberler

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