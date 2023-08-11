Tekirdağ'da DEAŞ Operasyonunda Bir Kişi Yakalandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve yakalanmalarına yönelik olarak çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan operasyonda Kırgızistan vatandaşı S.Y. isimli şahıs yakalanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Tekirdağ'da TEM ekiplerince düzenlenen DEAŞ operasyonunda bir kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve yakalanmalarına yönelik olarak çalışmalarını sürdürüyor. Yürütülen çalışmalarda; Kilis İlamat ve İnfaz Bürosunca "DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hakkında yakalama emri çıkarılan Kırgızistan vatandaşı S.Y. isimli şahıs tespit edildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda şahıs, Muratlı ilçesinde yakalanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - TEKİRDAĞ