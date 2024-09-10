Tekirdağ'da darbedilen 2 yaşındaki bebek hayati tehlikesiyle mücadele ediyor
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde darbedildiği iddia edilen 2 yaşındaki kız bebeğin beyin ameliyatı geçirdiği ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Bebeğin tedavisi sürerken, olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, darbedildiği iddia edilen ve beyin ameliyatı geçiren 2 yaşındaki kız bebeğin hayati tehlikesi sürüyor.
S.Y. bebek, dün gece rahatsızlandığı belirtilerek, yakınları tarafından Malkara Devlet Hastanesine götürüldü.
Hastanedeki muayene sırasında vücudunda darp izlerine rastlanan bebek, beyin kanaması şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edildi.
Darbedildiği iddia edilen bebek, şehir hastanesindeki beyin ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesine alındı.
Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen bebeğin tedavisi sürüyor.
Polis ekiplerince olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.