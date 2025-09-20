Tekirdağ'da Dane Sorgum Hasadı ve Tarla Günü Etkinliği

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde dane sorgum hasadı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen "Dane Sorgum Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında Kepenekli Mahallesi'nde tarla günü etkinliği düzenlendi.

Üreticilere, sorgum bitkisinin önemi, avantajları ve bölgeye uygunluğu sahada uygulamalı olarak anlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, bitkisel üretimde amaçlarının ekolojik koşulları en verimli şekilde değerlendirerek, sürdürülebilir ve gelir getirici ürün desenlerini yaygınlaştırmak olduğunu belirtti.

Hayvansal üretimde kaliteli ve düşük maliyetli yemlerle verimliliği artırmanın hedeflendiğini dile getiren Aksoy, her zaman üreticilerin yanında olduklarını ifade etti.