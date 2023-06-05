Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Rumeli İskelesi'nde düzenlenen programda çöpleri doğanın değil, insanların ürettiğini belirtti. Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de Trakya'da sıfır atık belgesine sahip ilk belediye olduklarını hatırlattı. AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan ve Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Kaan Sinan Tohumcu'nun da konuşma yaptığı etkinlikte, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü dalgıçları ve gönüllülerden oluşan 10 kişilik ekip Marmara Denizi'ne dalarak, dip taraması yaptı. Denizden çıkarılan atıklar iskelede sergilendi.

Tekirdağ'da dalgıçlar Marmara Denizi'nde dip temizliği yaptı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Rumeli İskelesi'nde düzenlenen programda çöpleri doğanın değil, insanların ürettiğini belirtti.

Yıldırım, insanların çevreye karşı daha duyarlı olması gerektiğinin altını çizdi.

Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de Trakya'da sıfır atık belgesine sahip ilk belediye olduklarını hatırlattı.

Belediye olarak çevre konusunda önemli projelere imza attıklarını belirten Yüksel, "Özellikle okullarda başlattığımız Sıfır Atık Kampanyası ile şu ana kadar 20 ton civarında geri dönüşüm malzemesi toplandı. Bu toplanan geri dönüşümler nakde döndü. Okul aile birliklerine gelir oldu." dedi.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan ve Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Kaan Sinan Tohumcu'nun da konuşma yaptığı etkinlikte, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü dalgıçları ve gönüllülerden oluşan 10 kişilik ekip Marmara Denizi'ne dalarak, dip taraması yaptı.

Denizden çıkarılan telefon, bıçak, plastik tabure, balık ağları, cam şişeler, traktör ve otomobil lastikleri gibi atıklar iskelede sergilendi.

Etkinlik kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için denize çiçek bırakıldı.