Haberler

Tekirdağ'da Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Kapsamında Sergi Açılışı

Tekirdağ'da Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Kapsamında Sergi Açılışı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde el sanatları ve fotoğraf sergisi açıldı. Vali Recep Soytürk, sergileri gezerek kursiyerlerle sohbet etti ve sergilerdeki çalışmaları değerlendirdi.

Tekirdağ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında el sanatları ve fotoğraf sergisi açıldı.

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kurslarına katılan kursiyerlerin Cumhuriyet konulu el sanatları ve Tekirdağ Fotoğraf Derneği'nin "Eski-Yeni Tekirdağ Fotoğrafları" sergisi Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde vatandaşların beğenisine sunuldu.

Vali Recep Soytürk, açılışın ardından el sanatları sergisini gezerek kursiyerlerle sohbet etti.

Ardından "Eski-Yeni Tekirdağ Fotoğrafları" sergisini gezen Vali Soytürk, Tekirdağ Fotoğraf Derneği Başkanı Halil İbrahim Üzmezoğlu'ndan fotoğraflarla ilgili bilgi aldı.

Sergilerde çok güzel çalışmaların yer aldığını aktaran Soytürk, sergilerin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
152 hakem arasında Zorbay Küçük de var! Yönettiği son 5 maç bomba

Zorbay Küçük de listede! Yönettiği son maçlar bomba
Taksi şoförüne defalarca vurup küfürler savurdu

Kan donduran olay! Taksi şoförünün yaşadığı kabus kamerada
Karadağ'dan Türkler için yeni vize adımı

Türklere kapıyı kapatan ülke Bakan Fidan'ın çağrısıyla geri adım attı
Yapay zekanın geldiği son nokta: Binlerce kişi gerçek sanıp paylaştı

Binlerce kişi bu görüntüyü gerçek sanıp paylaştı
152 hakem arasında Zorbay Küçük de var! Yönettiği son 5 maç bomba

Zorbay Küçük de listede! Yönettiği son maçlar bomba
PFDK'ya sevk edilen 152 hakem ne ceza alacak? Merak edilen soru yanıt buldu

Bahis oynayan 152 hakem ne ceza alacak? Merak edilen soru yanıt buldu
Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Tepkilerin odağındaki genç serbest bırakıldı

Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Soruşturmada yeni gelişme
Altın fiyatları için yeni tahmin

Altın fiyatları için yeni tahmin
Sadettin Saran'dan bahis oynadığı ortaya çıkan Zorbay Küçük için olay yorum

Saran'dan bahis oynadığı ortaya çıkan Zorbay Küçük için olay yorum
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
Genç kız memleketindeki geleneği anlattı, duyanlar inanamadı: Ailemin baskısıyla açıldım

Memleketindeki "kız kaçırma" geleneğini duyanlar "yok artık" dedi
İsrail, Gazze'yi bombaladı! Hamas'tan açıklama geldi

Hamas'tan açıklama geldi! Arabuluculara hayati bir çağrısı var
Bahis skandalında 152 hakem PFDK'ya sevk edildi! İşte isim isim liste

Bahis skandalında 152 hakem PFDK'ya sevk edildi! İşte isim isim liste
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.