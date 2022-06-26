Tekirdağ'da Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı - Haberler

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Tekirdağ'da Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün Kapaklı Pınar Bulvarı üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettikleri suçlamasıyla gözaltına alınan B.T ve kardeşi D.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kapaklı Pınar Bulvarı üzerinde motosikletli iki kişiden birisi motosikletten inip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve çevredekilere hakaret etmiş, vatandaşların uyarılarına rağmen hakaretlerin devam etmesi üzerine iki kişi darbedilmişti. Zanlılar, daha sonra gözaltına alınmıştı.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Tekirdağ Güncel Haberler

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