Tekirdağ'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden iki kişi gözaltına alındı - Haberler

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Tekirdağ'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden iki kişi gözaltına alındı

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden iki kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden iki kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden iki kişi gözaltına alındı.

Kapaklı Pınar Bulvarı üzerinde motosikletli iki kişiden birisi motosikletten inip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve çevredekilere hakaret etti.

Vatandaşların uyarılarına rağmen hakaretlerin devam etmesi üzerine iki kişi darbedildi.

Bazı vatandaşların araya girmesiyle kardeş oldukları öğrenilen B.T. ve D.T. bölgeden uzaklaştırıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri zanlıları gözaltına aldı.

Emniyette işlemleri devam eden B.T. ile kardeşi D.T. hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Toplumun huzurunu bozma" suçlarından işlem başlatıldı.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Tekirdağ Güncel Haberler

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