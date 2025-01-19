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Tekirdağ'da Cuma Buluşmaları ile Üreticilere Bilgilendirme

Tekirdağ'da Cuma Buluşmaları ile Üreticilere Bilgilendirme
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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın düzenlediği 'Cuma Buluşmaları' programı kapsamında Tekirdağ'da birçok üretici, tarımsal üretim planlaması ve destekleme modelleri hakkında bilgilendirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen "Cuma Buluşmaları" programı kapsamında Tekirdağ'da üreticiler bilgilendirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen programlarda, üreticilere tarımsal üretim planlaması, yeni destekleme modeli, Çiftçi Kayıt Sistemi işlemleri ve tarım sigortaları hakkında bilgi verildi.

Üreticilerin sorularını cevaplayan ekipler, talep ve önerileri dinledi.

Cuma Buluşmaları kapsamında Süleymanpaşa, Şarköy, Hayrabolu ve Malkara ilçelerinde 13 mahallede gerçekleştirilen toplantılarda çok sayıda üretici bilgilendirildi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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