Tekirdağ'da çukura düşen köpeği vatandaş kurtardı - Haberler

Tekirdağ'da çukura düşen köpeği vatandaş kurtardı
AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Süleymanpaşa ilçesinde çukura düşen köpek, duyarlı bir vatandaş tarafından kurtarıldı.
Süleymanpaşa ilçesinde çukura düşen köpek, duyarlı bir vatandaş tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Altınova Mahallesi'nde Okan Beşko, yoldan geçerken yaklaşık 3 metrelik çukurda köpek gördü.
Köpeğin bulunduğu yerden çıkamadığını fark eden Beşko, iş makinesi yardımıyla çukura indi.
Beşko, iş makinesinin kepçesine binerek köpekle çukurdan çıktı.
Köpek ardından bölgeden uzaklaştı.
AA / Mesut Karaduman - Güncel