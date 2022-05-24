Tekirdağ'da çukura düşen köpeği vatandaş kurtardı - Haberler

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Tekirdağ'da çukura düşen köpeği vatandaş kurtardı

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da çukura düşen köpeği vatandaş kurtardı

Süleymanpaşa ilçesinde çukura düşen köpek, duyarlı bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

Süleymanpaşa ilçesinde çukura düşen köpek, duyarlı bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Altınova Mahallesi'nde Okan Beşko, yoldan geçerken yaklaşık 3 metrelik çukurda köpek gördü.

Köpeğin bulunduğu yerden çıkamadığını fark eden Beşko, iş makinesi yardımıyla çukura indi.

Beşko, iş makinesinin kepçesine binerek köpekle çukurdan çıktı.

Köpek ardından bölgeden uzaklaştı.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Köpek, Güncel, Haberler

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