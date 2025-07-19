Tekirdağ'da Çökme Riski Taşıyan Metruk Binanın Bitişiğindeki Apartman Tahliye Edildi

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Tekirdağ'ın Ertuğrul Mahallesi'nde çökme riski taşıyan metruk binanın yanındaki apartman boşaltıldı. 5 aile, güvenlik önlemleri nedeniyle tahliye edildi.

1) TEKİRDAĞ'DA ÇÖKME RİSKİ TAŞIYAN METRUK BİNANIN BİTİŞİĞİNDEKİ APARTMAN BOŞALTILDI

Tekirdağ'da uzun süre kullanılmayan ve çökme riski taşıyan iki katlı metruk bina bitişiğindeki apartmana yaslandı. Apartmanda yaşayan 5 aile, tahliye edildi.

Ertuğrul Mahallesi Orta Çeşme Sokak'ta, 3 katlı apartmanın sakinleri gece saatlerinde, uzun süredir kullanılmayan 2 katlı metruk binadan gelen seslerle uyandı. Binanın apartmana yaslandığını gören apartman sakinleri, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bu sırada metruk binadan kopan beton parçaları, yan binaya isabet etti. Bölgeye gelen ekipler apartmanı tahliye etti. Yapılan incelemelerin ardından çökme tehlikesi bulunan bina mühürlenerek çevresine emniyet şeridi çekildi.

Tahliye edilen ailelerin geçici olarak yakınlarının yanına yerleştirildiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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