Tekirdağ'da Çökme Riski Bulunan Metruk Bina Kontrollü Olarak Yıkıldı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, çökme riski taşıyan metruk bir bina belediye ekiplerince kontrollü bir şekilde yıkıldı. Binanın yıkımına, çevredeki apartmanın güvenliği için alınan önlemlerle başlandı.

TEKİRDAĞ'da çökme riski bulunan metruk bina belediye ekipleri tarafından kontrollü şekilde yıkıldı.

Süleymanpaşa ilçesi Ertuğrul Mahallesi Orta Çeşme Sokak'ta bulunan, uzun süredir kullanılmayan binanın bir bölümü yaklaşık iki hafta önce yanındaki 5 ailenin yaşadığı apartmana dayanarak çökme tehlikesi oluşturdu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Güvenlik amacıyla apartman tamamen tahliye edilirken, bina mühürlenerek çevresi emniyet şeridiyle kapatıldı. Yetkililerden alınan onay sonrası başlatılan yıkım çalışmaları kapsamında bina kontrollü şekilde yıkıldı. Molozların kaldırılması için belediye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN/TEKİRDĞA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
