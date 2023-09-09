Tekirdağ'da çocuklar parktaki motosikleti çaldı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 5 kişilik bir çocuk grubu, parkta bulunan motosikleti çalarak kaçtı. Olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Motosiklet sahibi şikayetçi oldu ve polis ekipleri olayı araştırmak için çalışma başlattı.

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 5 kişiden oluşan çocuk grubu, park halindeki motosikleti çaldıkları an bir kişinin cep telefonuna yansıdı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde park halinde bulunan motosiklet, 5 kişilik bir grup çocuk tarafından gündüz vakti çalındı. Motorun çalınma anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Sahibinin anahtarını üzerinde bıraktığı görülen park halinde motosikleti çalıştıran çocuklardan biri gaza basıp ilerlediğinde, demir bariyerlere çarpıp yere düştüğü görülüyor. Görüntülerde, tekrar motosiklete binen çocuğun gaza basıp uzaklaştığı diğer çocukların ise arkasından koşarak uzaklaşıyor. Yaşanan olay sonrası motosiklet sahibi Mehmet Bozok, polise giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine polis ekipleri motosiklet çalan çocukları bulmak için kentte çalışma başlattı.