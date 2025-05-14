Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 4 kişi tutuklandı

Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosu: Dört kişi tutuklandı
Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim

Putin'in ısrarı sonrası Trump İstanbul kararını değiştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı

Erdoğan'dan bölücü örgütün diğer kollarına: Feshe katılın
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

Tekirdağ'da Çocuk İstismarını Önlemek İçin Yeni Ofis Açıldı

Tekirdağ'da Çocuk İstismarını Önlemek İçin Yeni Ofis Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM), Tekirdağ'da çocuk istismarını engellemek amacıyla yeni bir ofis açtı. Genel Başkan Saadet Özkan, gönüllü avukatlar ve uzmanlarla birlikte hizmet vereceklerini açıkladı.

Tekirdağ'da, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Ofisi açıldı.

Hürriyet Mahallesi'nde faaliyet gösterecek UCİM, çocuk istismarını engellemek için eğitici kadroları ve avukatlarıyla faaliyet gösterecek.

Açılış öncesinde konuşan UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, ofisin bünyesinde bulunan gönüllüler, çocuk ruh sağlığı uzmanları ve hukukçular ile ihmal edilen ve istismara uğrayan çocuklar ve ailelere yardımcı olacağını söyledi.

Zorlu bir yolda mücadele ettiklerini aktaran Özkan, "Bu yolculukta şunu gördüm, her yerde merhametli ve vicdanlı insanlar var. Onları aslında keşfederek ilerliyoruz." dedi.

En güçlü oldukları illerde UCİM'i kurduklarını anlatan Özkan, 14 merkez açtıklarını ve 3 bin 600 gönüllü avukatın bulunduğunu ifade etti.

Çocuklara ve topluma zarar veren istismarcılarla hep birlikte mücadele etmeye devam edeceklerini vurgulayan Özkan, "Onların kökünü kazıya kazıya ilerleyeceğiz. Failler yalnızca erkekler mi? Biz, faillerin kadınlar olduğu davalar da gördük. İstismarcıyı sadece erkek olarak nitelendirmek hata olur. İstismara uğrayan bir çocuğa susan ve susturan anneler de gördük. Annenin çocuğunu sosyal sermaye gibi kullandığı, istismara yol açtığı, madde kullanımı için çocuğa en büyük zararı verdiği davalara da girdik." diye konuştu.

Özkan, mücadelelerinde avukatların yanında binlerce ruh sağlığı uzmanı, eğitmen ve öncü ev kadınlarının olduğunu dile getirdi.

UCİM Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan, UCİM Tekirdağ Koordinatörü Seda Atakay ve UCİM Tekirdağ Temsilcisi Ayşe Şengün de konuşma yaptı.

Ofise katkı veren destekçilere teşekkür belgelerinin verildiği törende, daha sonra ofisin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4'lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj

Telefonda Erdoğan var! İşte tarihi karenin perde arkası
Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 sene sonra aynı projede yer aldı

Büyük küslük bitti! 15 sene sonra kamera karşısına geçtiler
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahar Feyzan'a: Sana acıyarak bakıyoruz

"Sana acıyarak bakıyoruz"
Rozet takma törenine Erdoğan'ın sorusu damga vurdu: Hangi partiden, nereden geldi?

Rozet takma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorusu damga vurdu
MasterChef'in eski jüri üyesi siyasete atılarak CHP'ye katıldı

MasterChef'in ünlü şefi siyasete atıldı! İşte rozetini taktığı parti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.