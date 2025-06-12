Tekirdağ'da Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü Etkinliği

Tekirdağ'da Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü Etkinliği
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Tekirdağ'da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde 'Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü' dolayısıyla esnaf bilgilendirildi. Ekipler, çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla broşürler dağıttı.

Tekirdağ'da "Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü" dolayısıyla esnaf bilgilendirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen çalışma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ile Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Eski Sanayi Sitesi'nde esnafı ziyaret etti.

Ekipler, çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik hazırlanan broşürleri esnafa dağıtarak farkındalık oluşturdu.

Yetkililer, çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerini olumsuz etkileyen iş ortamlarından uzak tutulması gerektiğini vurguladı.

Bilgilendirme çalışmalarının aralıklarla sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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