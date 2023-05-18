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Tekirdağ'da Cipin Çarptığı Yaya Öldü; Kaza Kamerada

Güncel Haberler

Tekirdağ'da yol kenarında araç bekleyen Reşat Kuru(72), yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan cipin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada takla atan otomobilin sürücüsü de yaralandı.

TEKİRDAĞ'da yol kenarında araç bekleyen Reşat Kuru(72), yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan cipin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada takla atan otomobilin sürücüsü de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Tekirdağ-Malkara kara yolu üzerindeki Ahievren Mahallesi'nde meydana geldi. Tekirdağ istikametine giden Yavuz Yabaş'ın kullandığı 59 KS 110 plakalı cip, yağmur nedeniyle sürücüsünün kontrolünü yitirmesi üzerine yol kenarında araç bekleyen Reşat Kuru'ya çarpıp, bariyere çarptıktan sonra takla attı. Çarpmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan Kuru, olay yerinde hayatını kaybetti. Cip sürücüsü Yabaş ise yaralandı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kaza üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Hafif yaralanan cip sürücüsü Yavuz Yavaş, Malkara Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kuru'nun cansız bedeni de aynı hastanenin morguna konuldu. Kazanın ardından olay yerine gelen Reşat Kuru'nun yakınları büyük üzüntü yaşadı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tekirdağ Tragger Güncel Haberler

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