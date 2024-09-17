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Tekirdağ'da Cinsel İstismar Vakası: Bebeğin Teyzesi Vasilik Davası Açtı

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Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan bebeğin teyzesi Aslı Tatar, B.Y.'nin iyi annelik yapamadığı gerekçesiyle daha önce açtıkları vasilik davasının devam ettiğini ve durumun ciddiyetini vurguladı. Aile, istismara uğrayan bebeğin bir an önce iyileşmesini ve suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor.

Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan bebeğin teyzesi Aslı Tatar, S.Y. bebeğin ve ablasının vasiliğini almak için daha önce vesayet davası açtıklarını söyledi.

Tatar, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, doktorlardan aldıkları bilgiye göre S.Y. bebeğin durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti.

Tatar, aile yakınları olarak B.Y'nin iyi annelik yapamadığı gerekçesiyle olaylar henüz yaşanmadan vesayet davası açtıklarını kaydetti.

Anne B.Y. cezaevindeyken çocuklara aile yakınları tarafından iyi bakıldığını ifade eden Tatar, şöyle devam etti:

"B.Y. cezaevine girdiği süreçte teyzeleri tarafından bebeklere gayet güzel bakılıyordu. Biz zaten bu olaylar olmadan önce vasilik davası açmıştık çocukları alabilmek için. Hatta vasilik davası ile ilgili bildiğim kadarıyla bu ayın 19'unda mahkemesi var. B.Y. cezaevine girdiğinde biz uyuşturucu kullandığını öğrendiğimizde, B.Y'nin çocuklara iyi bir annelik yapamayacağını, iyi bir birey olamayacağını düşünerek, vasilik davası açtık."

Tatar, yaşananlardan dolayı çok üzgün olduklarını ve tek temennilerinin S.Y. bebeğin bir an önce iyileşmesi olduğunu vurguladı.

Ailesi B.Y'nin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor

Ailenin avukatı Ahmet Berksoy da ailenin konuyla alakalı soruşturmanın en başından bu yana adil, etkili ve süratli bir şekilde yürütülmesi adına katkıda bulunmaya çalıştığını aktardı.

Berksoy, sosyal medyada gündeme getirilen "S.Y. bebeğin vücudunda bulunan diş izleri"nin ise eski tarihlere ait olduğunu da bildiklerini ifade etti.

Anne B.Y'nin çocuklarına bakan aile üyelerini daha önce karakola şikayet ettiğini dile getiren Berksoy, aile yakınlarının S.Y. bebeğin annesi dahil suçluların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istediğini kaydetti.

Annenin de aralarında olduğu 5 zanlı tutuklanmıştı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde anne B.Y, 8 Eylül'de kızı S.Y'yi "uyanmadığını" belirterek Malkara Devlet Hastanesine götürmüş, muayene sonrası bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, durum polise bildirilmişti.

Soruşturma kapsamında anne B.Y. (25), B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö. (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. S.Y. bebeğin 5 yaşındaki kardeşi ise devlet korumasına alınmıştı.

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel

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