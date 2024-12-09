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Tekirdağ'da Çinekop Tezgahlarda Yerini Aldı

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Tekirdağ'da balıkçıların ağlarına çinekop takılmaya başladı. Kilogram fiyatı 400 lira olan çinekop, hamsi ve istavritin ardından tezgahlarda yerini aldı. Balıkçılar, havaların soğumasının balıkların lezzetini artıracağını ve talebin artacağını belirtiyor.

Tekirdağ'da istavritten sonra çinekop da tezgahlarda yer almaya başladı.

Marmara Denizi'nde balıkçıların ağlarına takılan çinekopun kilogramı 400 liradan alıcı buluyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, hamsi ve istavritin ardından çinekopun da ağlara takıldığını söyledi.

Bu sene balıkçılar için bol miktarda palamut avcılığı olduğunu ifade eden Pehlivanoğlu, "Palamut artık tek tük çıkmaya başladı. İstavrit ve hamsi oluyordu. Şimdi çinekop da kendini göstermeye başladı, yavaş yavaş artacak diye bekliyoruz. Vatandaşların da balığa ilgisi güzel. Balık arttıkça fiyatlarda değişecek zamanla. İstavrit, hamsi, çinekop ve lüfer artabilir. Bol balıkla avcılığın devam etmesini umut ediyoruz." dedi.

Balıkçı Bekir Erol da çinekopun lezzetinden dolayı tercih edildiğini dile getirdi.

Tezgahlarda balık çeşidinin çok olduğunu belirten Erol, "Vatandaşların balığa talebi güzel. Çinekop iyi gidiyor. Onun yanında hamsi ve istavritte tercih ediliyor. Çinekopun lezzetli olduğu zamanlar. Lezzetli olması da vatandaşların tercih etmesini sağlıyor. Havaların soğuması, kar yağışlarıyla balıkların daha da lezzetlenmesi ilgili daha da artıracaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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