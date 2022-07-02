Son dakika haber | TEKİRDAĞ'DA ÇIKAN YANGINDA 50 DÖNÜMLÜK ALAN KÜL OLDU

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde çıkan yangında 30 dönümü ekili 50 dönümlük alan kül oldu.

Olay, Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi mevkiindeki bir buğday tarlasında meydana geldi. Nedeni bilinmeyen bir sebepten çıkan yangın, rüzgarında etkisiyle büyüyerek yayıldı. Otluk alana da sıçrayan yangın nedeniyle İstanbul-Tekirdağ karayolu dumanla kaplanırken, sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti. Çevrede ki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri söndürme çalışması başlattı. Olay yerinde olan bazı vatandaşlar yangının yayılmaması için kürekler ile söndürme çalışmalarına destek oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu otluk ve anız alandaki yangın söndürülerek, soğutma çalışması yapıldı. Yangında 15 dönüm buğday, 15 dönüm kanola ekili alan ile 20 dönüm anız ve otluk arazi kül oldu. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel