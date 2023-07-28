Tekirdağ'da çıkan yangına itfaiye aracı çamura saplandı

TEKİRDAĞın Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Mahallesi'nde ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale için yola çıkan itfaiye aracı çamura saplandı, yangını söndürmek için çevre ilçelerden takviye ekip sevk edildi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Mahllesi Enverbey Çiftliği'ndeki ağaçlık alanda 16.00 sularında nedeni henüz belirlenmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanları görenler hemen itfaiyeyi aradı. Olay yerine yangını söndürmek amacıyla takviye ekip olarak Çorlu ilçesinden gelen itfaiye ekibinin aracı sulama yapılan çamur halindeki mısır tarlasına saplandı. Tarladan çıkamayan itfaiye aracını kurtarmak için köylüden yardım istendi. Bu sırada yangına müdahale için çevre ilçelerden de takviye istendi. Bir süre sonra gelen traktörle itfaiye aracı battığı yerden çekilerek kurtarıldı. Yaklaşık 30 dakika süren çaba sonucu çamurdan çıkarılan itfaiye ekibi, diğer ekiplerle birlikte yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında bir kısım ağaçlık alan yanarak kullanılmaz hale geldi. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini bulmak çevrede soruşturma başlattı.(DHA)