Tekirdağ'da çıkan orman yangını yerleşim yerlerine doğru ilerliyor

Tekirdağ'da çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerine doğru ilerlerken, ekiplerin müdahalesi sürüyor. Malkara ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerine doğru ilerlemeye başladı. Ekiplerin dört bir yandan müdahale ettiği orman yangını, rüzgarın hızını artırmasıyla yerleşim yerlerine doğru ilerliyor. Çevre illerden gelen takviye kuvvetler yangın söndürme çalışmalarına destek vererek, yangının büyümesinin önüne geçmeye çalışıyor.