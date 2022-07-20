Tekirdağ'da çıkan orman yangını söndürüldü - Haberler

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Tekirdağ'da çıkan orman yangını söndürüldü

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da çıkan orman yangını söndürüldü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan orman yangınında 6 dönüm alan zarar gördü.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan orman yangınında 6 dönüm alan zarar gördü.

İnecek Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Yangında 6 dönüm alan zarar gördü.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

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