Tekirdağ'da çıkan orman yangını söndürüldü Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan orman yangınında 6 dönüm alan zarar gördü. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan orman yangınında 6 dönüm alan zarar gördü. İnecek Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangında 6 dönüm alan zarar gördü. AA / Mesut Karaduman - Güncel Tekirdağ Güncel Haberler

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