Tekirdağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangına 4 helikopter, 113 araç, 554 personel müdahale etti. Soğutma çalışmaları devam ediyor.