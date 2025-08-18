Tekirdağ'da Çiftlikte Yangın Çıktı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki bir çiftlikte, kullanılmayan alanca çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Çorlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Birlik Sokak'taki bir çiftlikte saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Çiftliğin kullanılmayan bölümünde çıkan yangında alevler kısa sürede barakalara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin yayılmasını önlemek için kepçelerle otluk alana müdahale edildi. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında çiftlikteki 3 baraka kullanılamaz hale geldi.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını takip etti. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.