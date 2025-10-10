Haberler

Tekirdağ'da Cezaevi Saldırısı: 3 İnfaz Koruma Memuru Yaralandı

Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda bir mahkumun, meyve bıçağı ile infaz koruma memurlarına saldırması sonucunda 3 memur yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Saldırıyı gerçekleştiren mahkum etkisiz hale getirildi.

Tekirdağ'da Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda bir mahkumun saldırısına uğrayan 3 infaz koruma memuru yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda üst araması yapıldığı sırada bir mahkum, yönetmelik gereği ucu kesilerek kendisine verilen meyve bıçağıyla infaz koruma memurlarına saldırdı.

Saldırıcı sonucu 3 infaz koruma yaralanırken mahkum, diğer gardiyanlar tarafından elinden bıçağı alınarak etkisiz hale getirildi.

Yaralanan memurlar ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yüzüne bıçak darbesi alan bir infaz koruma memuruna cerrahi müdahale yapıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hastanedeki diğer infaz koruma memurlarının sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, hastaneye giderek yaralı memurlar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
