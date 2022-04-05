TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da çevreyi kirleten tesislere 3 ayda 7 milyon ceza kesildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da çevreyi kirleten işletmelere yönelik denetimler sürdürülüyor. Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce 2022 yılının ilk 3 ayında yapılan denetimlerde çevreyi kirlettikleri gerekçesiyle 45 işletmeye yaklaşık 7 milyon cezai işlem uygulandı.

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce başta Tekirdağ'ın kanayan yarası Ergene Nehrinin çevresindeki işletmeler olmak üzere il genelinde denetimlerini sürdürüyor. Yapılan denetimlerde çevreyi kirleten veya dereye kirli attık bırakan işletmelere yönelik çeşitli cezai işlemler uygulanıyor. Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bağlı çevreyi denetleyen ekipler tarafından yapılan denetimlerde çevreyi kirlettikleri gerekçesiyle 45 işletmeye yaklaşık 7 milyon lira cezai işlem uygulandı.

2021'DE 26 milyon ceza kesilmişti

2021 yılında toplam 2 bin 159 denetim gerçekleştirilirken, denetimler sonucunda 248 tesisin Çevre Kanunu'na aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilmiş ve bu tesislere toplam 26 Milyon 419 bin 196 TL idari para cezası uygulandı. Bununla birlikte bu tesislerden 51'i için de faaliyet durdurma kararı verilmişti. Çevreyi kirlettiği tespit edilen işletmelere 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında yaptırımlar uygulanıyor.