Tekirdağ'da çevreyi kirleten 87 tesise 22 milyon lira ceza

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde çevreyi, havayı ve suyu kirlettiği tespit edilen 87 tesise 22 milyon 666 bin lira ceza uygulandı. Ergene Nehri'nin en büyük kollarından biri olan Çorlu Deresi de kirlilikten en fazla etkilenen derelerin başında geliyor.

TEKİRDAĞ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından yılbaşından bu yana yapılan denetimlerde çevreyi, havayı ve suyu kirlettiği tespit edilen 87 tesise 22 milyon 666 bin lira ceza uygulandı.

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, yılbaşından bu yana il genelinde çevreyi, havayı ve suyu kirleten tesislere yönelik 625 denetimde bulundu. Denetimlerde, kirliliğe neden olan 87 tesise, 22 milyon 666 bin lira ceza uygulandı, 17 tesisin de faaliyeti durduruldu.