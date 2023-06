Tekirdağ'da Çevre Haftası kapsamında Gündal Plajı temizlendi

TEKİRDAĞ'da, Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Gündal Plajı'ndaki çöpler toplanıp, çevre temizliği yapıldı.

Tekirdağ'da 5-9 Haziran Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile Asyaport Limanı personelinin katılımıyla temizlik çalışması gerçekleştirildi. Gündal Plajı'ndaki temizliğe katılan yaklaşık 50 kişinin, plajda topladığı çöpleri konteynerlere boşaltıldı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, bakanlığın bu yılki temasını, 'Temiz Deniz, Temiz Dünya' olarak belirlediğini söyledi. Tohumcu, "Bu kapsamda depremden etkilenen vatandaşlarımız adına ve anısına denizlere saygı çelengi bıraktık. Ardından denizden çıkarılan malzemelerin sergisini gezdik, çevre müfettişi gençlerimizle atölye çalışmaları gerçekleştirdik. Bugünde çevre haftasının ikinci günü Asyaport limanımızla her sene yaptığımız gibi Gündal plajının kumsalında temizlik yaptık. Maalesef her sene karşılaştığımız gibi özellikle izmaritler, içecek kapakları bunlar başta olmak üzere pek çok atığı burada topladık. Bu kadar insanla bile sahili dolaştığımızda pek çok atık çıkabiliyor. Tekirdağ 6 mavi bayraklı plaja sahip. Eminiz ki ilerleyen yıllarda bu sayısı diğer plajlara da yayılır ve mavi bayraklı plajlarımız 30-35'lere ulaşacaktır. Bu hedefler doğrultusunda çalışıyoruz. Belediyelerimiz arıtma tesislerini tamamlıyor. OSB'ler merkez arıtmalarını devreye alıyor, çöp sorunumuz çözülüyor. Tekirdağ her geçen yıl çevresel göstergelerini artıran, basamakları hızla çıkan bir şehrimiz" dedi.

Tohumcu, çevre temizliği çalışmalarının devam edeceği belirtti.