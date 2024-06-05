Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da Çevre Haftası etkinlikleri başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da Çevre Haftası etkinlikleri çelenk sunma töreniyle başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Tohumcu ve kurum çalışanları, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti. Tohumcu, Vali Soytürk'le bir süre görüşerek, hafta kapsamında yapılacak etkinliklerle ilgili bilgi verdi. Bugün sahil dolgu alanda çeşitli atölye çalışmaları yapılacak.

Tekirdağ'da Çevre Haftası etkinlikleri çelenk sunma töreniyle başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Daha sonra Tohumcu ve kurum çalışanları, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Tohumcu, Vali Soytürk'le bir süre görüşerek, hafta kapsamında yapılacak etkinliklerle ilgili bilgi verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce bugün sahil dolgu alanda çeşitli atölye çalışmaları yapılacak.

Kaynak: AA / Güncel

İklim Değişikliği Recep Soytürk Tekirdağ Çevre Etkinlik Güncel Haberler

Kıyamet senaryosu gerçek oluyor! İsrail'in saldırı tehdidine Hizbullah'tan 'Yıkım olur' yanıtı geldi

Kıyamet senaryosu gerçek oluyor! İsrail'in saldırı tehdidine Hizbullah'tan "Yıkım olur" yanıtı geldi

 TBMM'de kayyum gerginliği! AK Partili Osman Gökçek, DEM Partili Şenyaşar'a tekme attı

TBMM'de kayyum gerginliği! AK Partili Osman Gökçek, DEM Partili Şenyaşar'a tekme attı

 Bolu'da eşini başka adamla yakalayan yabancı uyruklu sınır dışı edildi

Bolu'da eşini başka adamla yakalayan yabancı uyruklu sınır dışı edildi

 FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title