Tekirdağ'da Çevre Haftası Etkinliği: Deniz Dibi Temizliği Yapıldı

Tekirdağ'da Çevre Haftası kapsamında deniz dibi temizliği gerçekleştirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğünde görevli kurbağa adamlar tarafından denizde dip temizliği yapıldı.

Denizden çıkarılan araba lastiği, ağ, tekne parçaları, plastik, şişe, cam ve bazı atıklar sahil dolgu alanda sergilendi.

Etkinlik kapsamında, açılan stantlarda vatandaşlara denizin kirletilmemesi ve doğanın korunması hakkında bilgiler verildi.

Sahil dolgu alanda akademisyenler hafta kapsamında çeşitli sunumlar yaparak katılımcıları bilgilendirecek.