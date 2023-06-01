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Tekirdağ'da Cep Telefonu Bayisine Hırsızlık

Tekirdağ'da Cep Telefonu Bayisine Hırsızlık

Güncel Haberler

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde cep telefonu bayiinin camını taşla kıran şüpheliler, 25 adet cep telefonu çalıp kayıplara karıştı. Olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde cep telefonu bayiinin camını taşla kıran şüpheliler, 25 adet cep telefonu çalıp kayıplara karıştı.

Olay, 100. Yıl Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz 3 hırsız, kapı camını taşla kırarak girdikleri telefon bayisinden 20 saniyede piyasa değeri yaklaşık 250-300 bin TL olan 25 adet cep telefonunu çalıp ara sokaklardan kaçtı.

Kırılan cam sesi üzerine vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, işyeri sahiplerine bilgi verdi. Çevredeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri izleyen polis, hırsızlık olayını biri sırt çantalı, kapüşonlu toplam 3 şüphelinin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Polis ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tekirdağ Güncel Haberler

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