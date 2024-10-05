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Tekirdağ'da Çekirdeksiz Isabella Üzümü Geliştirildi

Tekirdağ'da Çekirdeksiz Isabella Üzümü Geliştirildi
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Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü, Karadeniz'de yetişen isabella üzümünün çekirdeksiz ve hastalıklara dayanıklı çeşitlerini geliştirdi. 2020 yılında başlayan ıslah çalışmaları sonucu çekirdeksiz isabella üzümleri üretildi.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsünde, Karadeniz'de yetişen ve halk arasında kokulu üzüm olarak bilinen isabella üzümünün çekirdeksiz olanları geliştirildi.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü 2020 yılında isabella üzümünü çekirdeksiz olarak geliştirmek için ıslah çalışmalarına başladı.

Yaklaşık 5 yıl süren çalışma sonunda isabella cinsi üzümün çekirdeksiz ve hastalıklara dayanıklı çeşitleri geliştirildi.

Enstitünün Teknik Koordinatörü Dr. Onur Ergönül, AA muhabirine, çekirdeksiz üzümün çekirdekli olanlara nazaran daha çok tercih edildiğini söyledi.

Dünyada üretilen kuru ve sofralık üzümün ciddi bir kısmını çekirdeksiz olduğunu anlatan Ergönül, bu nedenle ıslah çalışmalarında çekirdeksiz üzüme ağırlık verdiklerini vurguladı.

Yaklaşık 5 yıl önce halk arasında kokulu üzüm olarak da bilinen, Karadeniz'de yetişen isabella üzümünün çekirdeksiz çeşidini yetiştirmek için çalışma yaptıklarını anlatan Ergönül, konuşmasına şöyle devam etti:

"Burada asıl hedefimiz çekirdeksiz ve hastalıklara dayanıklı üzüm çeşitleri geliştirmekti. Biz yaptığımız çalışmalar sonucunda isabella olarak bildiğimiz çekirdekli kokulu Karadeniz üzümünün çekirdeksiz versiyonlarını aynı karakterde aromaya sahip ve hastalıklara dayanıklı olanını geliştirdik. Yeni ürün gözlemlerini yapmakla birlikte başka adaylarımızın olduğunu söyleyebiliriz. Bundan sonra Karadeniz Bölgesi'nde ve diğer bölgelerde bu tip üzümleri arzu eden üretici ve tüketicilerimiz yeni tat ve aromasıyla çekirdeksiz halini bulabilecek."

Bir süre daha geliştirdikleri çekirdeksiz isabella üzümünü gözlem çalışmalarına devam edeceklerini ifade eden Ergönül, kalite, verim ve hastalıklara dayanıklı olanları tescil ettireceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel

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