Tekirdağ'da terör saldırılarını protesto eden grup şehir turu attı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde toplanan bir grup, çekicilerle şehir turu atarak terör saldırılarını protesto etti.

Yeni Sanayi Sitesi'nde toplanan sürücüler araçlarını Türk bayraklarıyla donattıktan sonra konvoy halinde korna çalarak şehir turu attı.

Sürücülerden Osman Uncu, gazetecilere, terörü lanetlediklerini söyledi.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Uncu, "Son iki günde yaşanan olaylardan dolayı hepimiz çok üzgünüz. Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Rabbim bir daha bu acıları göstermesin, şehitler ölmez vatan bölünmez." dedi.

Grup açıklamanın ardından "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları eşliğinde dağıldı.