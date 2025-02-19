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Tekirdağ'da Çay Ocağının Sevimli Maskotu: Tiryaki Oğlak

Tekirdağ'da Çay Ocağının Sevimli Maskotu: Tiryaki Oğlak
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çay ocağı işleten Mahir Gök, arkadaşı tarafından hediye edilen 'Tiryaki' isimli oğlağı ile çay ocağında müşterilerine neşe katıyor. Oğlak, sahibinin yanından ayrılmıyor ve çay servislerinde sürekli yanında bulunuyor.

Tekirdağ'da çay ocağının maskotu haline gelen oğlak, sahibinin yanından ayrılmıyor.

Süleymanpaşa ilçesinde çay ocağı işleten Mahir Gök, arkadaşının hediye ettiği ve "Tiryaki" ismini verdiği oğlağa çay ocağının bahçesinde baktı.

Hayvanın kendisine alıştığını düşünen Gök, oğlağı bir süre sonra çay ocağına aldı.

Gök'ün civara çay servislerinde yanından ayrılmayan oğlak müşterilerin de maskotu oldu.

Mahir Gök yaptığı açıklamada, oğlağın iş yerine ve sokağa neşe kattığını söyledi.

Çay dağıtımına çıktığında da oğlağın kendisine eşlik ettiğini ifade eden Gök, "Süt veriyorum her gün. Çok sadık, nereye gidersem benimle beraber geliyor. Aramızda güzel bir bağ oluştu." dedi.

Çay ocağının müşterilerinden Akın Önür de "Tiryaki"yi görenlerin çok şaşırdığını dile getirdi.

Gökmen Erol ise sahibinin oğlağı biberonla beslediğini belirterek, çay ocağında poğaça, börek yerken oğlağa da ikram ettiklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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