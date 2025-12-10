Tekirdağ'da 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir binanın çatı katında meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayın ardından çatı katında hasar oluştu.
Yeşiltepe Mahallesi Kırlangıç Sokak'taki 4 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında çatı katında hasar meydana geldi.
