Tekirdağ'da çalıntı otomobil ele geçirildi, 3 kişi uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Saray İlçesinde yapılan asayiş uygulamasında çalıntı bir otomobil tespit edildi. Araç içerisinde yapılan aramada 1.70 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca Çerkezköy ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı ve evde yapılan aramalarda uyuşturucu madde bulundu.