Tekirdağ'da çalıntı otomobil ele geçirildi, 3 kişi uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
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Tekirdağ'ın Saray İlçesinde yapılan asayiş uygulamasında çalıntı bir otomobil tespit edildi. Araç içerisinde yapılan aramada 1.70 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca Çerkezköy ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı ve evde yapılan aramalarda uyuşturucu madde bulundu.
Tekirdağ'ın Saray İlçesinde çalıntı otomobil ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükyoncalı Mahallesi'nde asayiş uygulamasında durdurduğu bir otomobilin çalıntı olduğunu tespit etti.
Ekipler, araç içerisinde yaptıkları aramada 1.70 gram esrar ele geçirdi.
Olayla ilgili G.G. gözaltına alındı.
Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı iddiasıyla bir eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan R.K, D.A, ile M.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.