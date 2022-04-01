Tekirdağ'da çaldıkları otomobille yakalanan 2 kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çaldıkları otomobille yakalanan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir kişinin otomobilinin çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, otomobili çalan kişilerin M.U. (26) ve D.K.S. (17) olduğunu tespit etti.

Şüpheliler polis ekiplerince, çaldıkları otomobille yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.