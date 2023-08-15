Tekirdağ'da Çakıl Yüklü Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çakıl yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü araçta sıkıştı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Çakılın temizlenmesi ve tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çakıl yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
N.Y'nin kullandığı 39 TA 513 plakalı kamyon Çevreyolu Kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü araçta sıkıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Yola dökülen çakılın temizlenmesi ve tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.