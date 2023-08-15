Tekirdağ'da Çakıl Yüklü Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çakıl yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü araçta sıkıştı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Çakılın temizlenmesi ve tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.