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Tekirdağ'da Büyük Kaçakçılık Operasyonu: 356 Bin Makaron Ele Geçirildi

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Tekirdağ'da, il emniyet müdürlüğü ekipleri tütün kaçakçılığını önlemek amacıyla yaptıkları operasyonda 356 bin 490 makaron, 53 kilogram tütün ve ruhsatsız bir tabanca buldu. 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Tekirdağ'da 356 bin 490 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipleri, Muratlı ve Süleymanpaşa ilçesinde bir ev ve bazı iş yerlerinde arama yaptı.

Aramalarda, 356 bin 490 bin makaron, 14 sigara sarma makinesi, 53 kilogram tütün ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Adreslerde bulunan 8 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğer zanlılar serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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