Tekirdağ'da Buğday Tarlasında Yangın: İki Ev Zarar Gördü

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Tekirdağ'ın Karadeniz Mahallesi'nde biçilmemiş buğday tarlasında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle evlere sıçradı. İtfaiye ve çeşitli ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında iki evde hasar oluştu ve 35 küçükbaş hayvan telef oldu.

Tekirdağ'da buğday tarlasında başlayıp iki eve sıçrayan yangın söndürüldü.

Karadeniz Mahallesi'nde biçilmemiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın evlere sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ve polis ekipleri sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da yangına müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 evde hasar meydana geldi, yaklaşık 100 dekar buğday ekili alan yandı.

Yangında bir ahırda bulunan 35 küçükbaş hayvan telef oldu.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Aksoy, yangından etkilenen çiftçilerle görüştü.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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