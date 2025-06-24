Tekirdağ'da Buğday Tarlasında Yangın: İki Ev Hasar Gördü

Tekirdağ'da Buğday Tarlasında Yangın: İki Ev Hasar Gördü
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Tekirdağ'ın Karadeniz Mahallesi'nde çıkan yangın, biçilmemiş buğday tarlasından başlayarak iki eve sıçradı. Yangına itfaiye ve diğer acil durum ekipleri müdahale etti, yangın kontrol altına alındı.

Tekirdağ'da buğday tarlasında başlayıp iki eve sıçrayan yangın söndürüldü.

Karadeniz Mahallesi'nde biçilmemiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın evlere sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ve polis ekipleri sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da yangına müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 evde hasar meydana geldi, yaklaşık 100 dekar buğday ekili alan yandı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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