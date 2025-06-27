Tekirdağ'da Buğday Tarlasında Yangın: 50 Dekar Alan Zarar Gördü
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bir buğday tarlasında çıkan yangın, makilik alana sıçradı. Yangına itfaiye ve Orman İşletme ekipleri müdahale etti. 50 dekarlık alan zarar gördü ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde buğday tarlasında başlayıp makilik alana sıçrayan yangın söndürüldü.
Yörgüç Mahallesi'nde buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, makilik alana sıçradı.
Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Orman İşletme Şefliği, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yangına, 3 arazöz, 3 itfaiye aracı ve tankerlerle müdahale edildi. Mahalle sakinleri de traktörleriyle çalışmalara destek verdi.
Söndürülen yangında 50 dekarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel