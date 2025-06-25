Tekirdağ'da Buğday Tarlalarında Yangınlar Çıktı
Tekirdağ'ın Saray ve Malkara ilçelerinde buğday tarlalarında çıkan yangınlar itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangınlarda toplamda 80 dekar buğday tarlası zarar gördü. Ayrıca Hayrabolu'da ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kemalpaşa Mahallesi Güneşkaya mevkisinde hasat edilmiş buğday tarlasında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri ve çiftçilerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 60 dekar biçilmiş buğday tarlası zarar gördü.
Malkara'da buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü
Malkara ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Deveyatağı mevkisinde hasat edilmiş buğday tarlasında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 20 dekar biçilmiş buğday tarlası zarar gördü.
Ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi
Hayrabolu ilçesinde evinde ruhsatsız av tüfeği ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evde ruhsatsız av tüfeği bulundurulduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Aramada, ruhsatsız av tüfeği ve fişek ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.