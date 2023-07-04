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Tekirdağ'da Buğday Ekili Tarlada Yangın

Tekirdağ'da Buğday Ekili Tarlada Yangın

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan bir tarlada çıkan yangında 15 dönüm alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangında 15 dönüm alan yandı.

Karaevli Mahallesi'ndeki tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 15 dönümlük buğday ekili alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel

Tekirdağ Güncel Haberler

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